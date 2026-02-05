Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο αδειοδότησης και τους ελέγχους που -όπως φαίνεται- δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εργαζόμενες νυχτερινής βάρδιας δούλευαν με σόμπες για να ζεσταθούν. Όπως αποκαλύπτει το Star, «τους χειμερινούς μήνες υπήρχε μία σόμπα με αντιστάσεις ρεύματος που βρισκόταν στον χώρο της παραγωγής, εκεί που εργάζονταν οι κοπέλες».

«Κάποιες φορές έμπαιναν σε λειτουργία είτε η μία είτε οι δύο σόμπες με αντιστάσεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα πώς ένιωθαν οι κοπέλες. Αυτό ήταν σε γνώση της διοίκησης και των υπευθύνων, επειδή δεν υπήρχε κάποιου άλλου είδους θέρμανση», ανέφερε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, άλλος εργαζόμενος της «Βιολάντα» ανέφερε επίσης πως «οι εργαζόμενες που απανθρακώθηκαν μετά τη μεγάλη έκρηξη είχαν στον χώρο της συσκευασίας μια ηλεκτρική σόμπα με αντιστάσεις για να ζεσταίνονται».

Την είχε δει με τα μάτια του, επισκεπτόταν το συγκεκριμένο τμήμα για να πάρει μπισκότα το βράδυ που είχε βάρδια και πάντα είχαν τη σόμπα αναμμένη, όπως ανέφερε ένας ακόμα εργαζόμενος.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Star, «η Πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά μάλλον προκλήθηκε από σπινθήρα της αντλίας νερού και δεν έχει σχέση με τη σόμπα».

«Δύο διευθυντές γνώριζαν για την οσμή αερίου»

Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη, κατήγγειλε πως η κόρη της «είχε ενημερώσει διευθυντικά στελέχη για την έντονη οσμή αερίου».

Μάλιστα, όπως είπε η επίσης εργαζόμενη στο εργοστάσιο «υπήρχαν περιστατικά ηλεκτροπληξίας, ενώ ποτέ δεν έγινε έλεγχος από τον ΕΦΕΤ, στην πτέρυγα Β, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά».

«Δύο διευθυντές είχαν ενημερωθεί για την οσμή αερίου και διαβεβαίωναν πως θα ενημερωθεί ο υδραυλικός. Στη γραμμή παραγωγής υπήρχαν καλώδια που της προκάλεσαν ηλεκτροπληξία, μούδιασε το χέρι της».

Τα κενά στη μελέτη πυρασφάλειας

Σύμφωνα με το Star οι έρευνες αποκάλυψαν κενά στο σύστημα πυρασφάλειας. Ειδικότερα:

– Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

– Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων.

– Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό.

– Υπήρχε απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων.