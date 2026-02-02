Λουκέτο έχει μπει εδώ και οκτώ ημέρες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, υπό τον φόβο νέας έκρηξης.

Οι αγωγοί μεταφοράς προπανίου έχουν εντοπιστεί σε βάθος από 1 έως 1,5 μέτρο, ενώ η έκταση της διαρροής του αερίου υπολογίζεται περίπου στα 25 μέτρα.

Σωληνώσεις προπανίου θεωρούνται ακόμη ενεργές και επικίνδυνες και ακόμα και ένας μικρός σπινθήρας από τα μηχανήματα εκσκαφής θεωρείται πως αυτή τη στιγμή είναι ικανός να προκαλέσει νέα έκρηξη.

Νέες μετρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και τότε θα αποφασιστούν και οι επόμενες κινήσεις για το εργοστάσιο. Όπως τονίστηκε το πρωί της Δευτέρας 2/2 σε σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι εργαζόμενοι είχαν ήδη από τον περασμένο Ιούλιο επισημάνει προβλήματα και δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις και τον Νοέμβριο του 2025 η διοίκηση της επιχείρησης απαγόρευσε την είσοδο εκπροσώπων σωματείων στον χώρο του εργοστασίου.

«Από το 2014 και μετά έχει αλλάξει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων, γίνονται με fast track διαδικασίες»

Για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

«Έχω κάνει από την πρώτη στιγμή την εκτίμησή μου και επιμένω και δεν πρόκειται να την αλλάξω, ότι όταν τοποθετήθηκε στο έδαφος ο σωλήνας, όταν ξεκίνησε, δεν τοποθετήθηκε με τις σωστές προδιαγραφές προκειμένου να προστατευθεί. Όταν θάβεις έναν σωλήνα προπανίου, μεταλλικό, χαλύβδινο βαρέως τύπου, πρέπει να τον προστατεύσεις από τη διάβρωση.

Θα πρέπει να γίνει μία εποξειδική και ασφαλτική βαφή ο σωλήνας, πρώτα, στη συνέχεια να περαστεί με μία πλαστική αντιδιαβρωτική μονωτική ταινία κατά μήκος όλου του σωλήνα. Όσο μήκος, μέσα στο χώμα, και να σκεπαστεί με άμμο. Και σε βάθος 80 εκατοστά περίπου. Στις άκρες, πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικά μονωτικά, για να μην δημιουργηθούν από στατικό ηλεκτρισμό κάποια στοιχεία, και θα πρέπει να υπάρχουν στα άκρα μανόμετρα. Δηλαδή όργανα που μετρούν την πίεση. Στην αρχή που βγαίνει από τη δεξαμενή και μπαίνει στο χώμα και στην έξοδο που μπαίνει στο κτίριο. Δεν το ξέρω αν υπήρχε, εγώ απλά λέω τι πρέπει να έχει μια κανονική εγκατάσταση. Είναι ο τεχνικός κανονισμός εγκατάστασης φιαλών», είπε.

«Θέλει προσοχή γιατί το προπάνιο είναι και εύφλεκτο και εκρηκτικό»

«Αν είναι πολύ μικρή η διαρροή, προφανώς τα αναλογικά μανόμετρα, τα συμβατικά που δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια, να μην το έπιασαν. Όμως το θέμα είναι το εξής, ότι όταν για πάρα πολύ καιρό έχεις μία έντονη δυσοσμία, δεν είναι μικρή η διαρροή. Πάντως τα πρώτα ευρήματα λένε ότι υπάρχει εμποτισμένο πολύ το έδαφος από προπάνιο. Θέλει προσοχή οπωσδήποτε, γιατί το προπάνιο όπως ξέρετε είναι και εύφλεκτο και εκρηκτικό», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις και την ευθύνη ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είπε χαρακτηριστικά: «Εδώ υπάρχει ένα θεσμικό κενό στην αδειοδότηση και στον έλεγχο των βιομηχανιών μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Εδώ έχουμε δει ότι υπάρχουν εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Δηλαδή δεν μπορείς να αδειοδοτείς μία βιομηχανία και να είναι και υπεύθυνη η Επιθεώρηση Εργασίας και να είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια και η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος το τμήμα για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες. Στο εξωτερικό υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, να υπάρχει ένα μικτό κλιμάκιο και πριν αδειοδοτηθεί η επιχείρηση να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, αυτοψίες».

«Από το 2014 και μετά έχει αλλάξει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων, γίνονται με fast track διαδικασίες. Ενώ πριν υπήρχε πιο σχολαστικός έλεγχος και γινόντουσαν αυτοψίες και από την Πυροσβεστική και από άλλες υπηρεσίες. Τώρα αυτοψίες δεν γίνονται. Ο μηχανικός υποβάλλει σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα τη μελέτη και τα δικαιολογητικά και τα λοιπά. Λοιπόν, εγκρίνεται από την Πυροσβεστική η μελέτη σου, αλλά δεν έρχεται να κάνει αυτοψία πριν λειτουργήσει η επιχείρηση. Την αυτοψία της λέει ότι θα μπορώ να την κάνω μέσα σε βάθος τριών χρόνων», επεσήμανε σχετικά με τις αδειοδοτήσεις.

Για την ύπαρξη ενιαίου φορέα ο μηχανολόγος μηχανικός και εν. επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, διευκρίνισε: «Ο καθένας φορέας λειτουργεί αυτόνομα. Δηλαδή η Πυροσβεστική έρχεται και κάνει αυτοψία και δεν την ενδιαφέρουν τα θέματα ασφάλειας εργασίας και εργαζομένων.

Έρχεται η Επιθεώρηση Εργασίας και κοιτάει τα δικά της. Έρχεται η Πολεοδομία και δεν ξέρει αν πρέπει να έχει βάνες και μανόμετρα, βλέπει τα δικά της. Αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε σήμερα, γιατί θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα, και πρέπει να θεσμοθετηθεί, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας, στην Περιφέρεια, όπου να υπάρχουν έμπειροι μηχανικοί και οι εμπλεκόμενοι όλοι, ώστε όταν θα γίνεται μία αδειοδότηση σε μία επιχείρηση να προηγηθούν όλοι οι αναλυτικοί έλεγχοι, αυτοψίες».