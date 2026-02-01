Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από τη φονική έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και παραμένει σφραγισμένο με τις εκσκαφές να έχουν σταματήσει, επειδή υπάρχει φόβος για νέα έκρηξη.

Ακόμη και ένας σπινθήρας από το μηχάνημα που θα έκανε την εκσκαφή θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα έκρηξη. Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά, ενώ στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνουν εκ νέου μετρήσεις στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πριν 7 ημέρες, σε ένα τραγικό περιστατικό, 5 γυναίκες που εργάζονταν στη βραδινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι σωλήνες που μετέφεραν προπάνιο έχουν βρεθεί σε βάθος 1-1,5 μέτρου, ενώ η διαρροή αερίου εκτείνεται περίπου 25 μέτρα. Ακόμα και ένας μικρός σπινθήρας από τα μηχανήματα εκσκαφής θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη, γι’ αυτό οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά. Νέοι έλεγχοι και μετρήσεις θα γίνουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει προβλήματα ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας του εργατικού κέντρου, υπήρχαν καταγγελίες για υψηλές θερμοκρασίες, προβλήματα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ζητήματα με τις εξόδους κινδύνου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τόνισε ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων είναι ξεκάθαρη ευθύνη του εργοδότη, ο οποίος πρέπει να έχει το κατάλληλο προσωπικό και τους απαραίτητους ελέγχους.

Τον Νοέμβριο του 2025, η διοίκηση της εταιρείας είχε απαγορεύσει την είσοδο στο εργοστάσιο σε εκπροσώπους σωματείων.

Τα επτά μοιραία λάθη που οδήγησαν στη φονική έκρηξη

Όπως φαίνεται, αυτή η τραγωδία ίσως να είχε αποφευχθεί αν δεν είχαν γίνει επτά σοβαρά λάθη που οδήγησαν στη θανατηφόρα έκρηξη και στον θάνατο των πέντε εργαζομένων γυναικών.

Αυτά είναι τα εξής:

Αδήλωτοι χώροι και δεξαμενές προπανίου χωρίς διορθωτικές κινήσεις. Μη ύπαρξη σχεδίου για την αποφυγή συνεπειών από διαρροή. Ανύπαρκτοι ή πλημμελείς έλεγχοι υπηρεσιών. Υπογειοποίηση των σωληνώσεων προπανίου χωρίς απαραίτητες προδιαγραφές – προβλεπόμενους ελέγχους. Έργα ασφαλτόστρωσης πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις προπανίου. Αδιαφορία στις αναφορές των εργαζομένων για ύποπτη οσμή. Μη ύπαρξη ελέγχων έστω και της τελευταίας στιγμής με φορητούς μετρητές.

Η επιχορήγηση λίγα 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, παρά τις όποιες παραλείψεις υπήρχαν στη «Βιολάντα», το εργοστάσιο κατάφερε να πάρει επιχορήγηση μόλις λίγα 24ωρα πριν τη φονική έκρηξη.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο που παρουσιάζει το MEGA με ημερομηνία 21/01/26 αναγράφεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών έδωσε στη Βιολάντα επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, σε αυτό ακριβώς το έγγραφο, ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ.

Παρά τα κενά στα μέτρα ασφαλείας, η μπισκοτοβιομηχανία προσέλκυε πολλούς επισκέπτες, τόσο κατοίκους της περιοχής όσο και περαστικούς. Μάλιστα, σχολεία οργάνωναν επισκέψεις στο εργοστάσιο, με την πιο πρόσφατη να έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα.