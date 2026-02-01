Πένθος επικρατεί για τα όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Την ώρα που υπάρχουν φόβοι νέας ανάφλεξης και έκρηξης οι ειδικοί βλέπουν «πολύμηνη διαρροή» και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φαίνεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Παράλληλα, οι έρευνες έχουν σταματήσει υπό τον φόβο νέας έκρηξης και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες, ήταν τόσο έντονη που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» επεσήμανε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι σωλήνες προπανίου οι οποίες συνδέονται με τις δεξαμενές έχουν εμποτίσει το υπόγειο της μονάδας παραγωγής, καθιστώντας επικίνδυνη οποιαδήποτε επέμβαση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάσβεσης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο κίνδυνος ανάφλεξης παραμένει σημαντικός λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό των εστιών καπνού, ενώ ο κίνδυνος ανάφλεξης παραμένει σημαντικός λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος.

Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τομέα Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών έχει προαναγγείλει 24ωρη απεργία, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι συστάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, τα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας τα οποία μεταξύ άλλων δείχνουν πως εδώ και χρόνια είχαν εντοπιστεί παραβάσεις στο σημείο τοποθέτησης των δεξαμενών.

Ειδικότερα στις 13 Δεκεμβρίου 2019, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, διαπίστωσε παραβάσεις που αφορούσαν τη χωροθέτηση των τεσσάρων δεξαμενών.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκαν δύο υπόγειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας, καθώς και δύο υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, τοποθετημένες σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία είχε καταθέσει αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε τελικά στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, δίνοντας ωστόσο προθεσμία δύο ετών στην εταιρεία για τεχνική ανασυγκρότηση.

Στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιχείρηση, με βασικότερες την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου σε απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας και τον εφοδιασμό με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

«Με το που φτάσαμε στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν δύο δεξαμενές, εκτός της όλης εγκατάστασης του κτηρίου. Με διακλαδωτήρα κατέβαινε κάτω από τον δρόμο όπου στη συνέχεια εισχωρούσαν μέσα στην εγκατάσταση για να μπορέσει να δώσει παροχή για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η παραγωγική διαδικασία», δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Πρ. Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Σύμφωνα όμως με το τοπογραφικό διάγραμμα του 2025, οι δεξαμενές αποτυπώνονται ως υφιστάμενη και σταθερή εγκατάσταση, και πάλι σε απόσταση 5,40 μέτρων, δηλαδή μικρότερη των 1,5 μέτρων που ορίζει ο νόμος.

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Τον Ιούλιο του 2025, με απόφαση υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η εταιρεία Βιολάντα υπάγεται σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Μεταξύ αυτών:

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Α΄15), όπως ισχύει. Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών ουσιών και καυσίμων να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα.

Στη φωτογραφία μετά την έκρηξη φαίνονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από τα όρια του οικοπέδου όσο και του μοιραίου εργοστασίου.

Νέες έρευνες τις επόμενες ημέρες

Οι πυροσβέστες αναμένεται να σκάψουν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα για να εντοπίσουν τη διάτρηση που προήλθε από τις σωληνώσεις.

Η νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο 31/1 η εταιρεία «Βιολάντα».

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια», σημειώνεται.

«Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.