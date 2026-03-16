Για «εκτεταμένη απάτη» στο πλαίσιο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για ακόμη μια φορά η Παρασκευή Τυχεροπούλου, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», ανέφερε η βασική μάρτυρας κατηγορίας, εξηγώντας πως ο φάκελος που είχε παραδώσει για ελέγχους ουδέποτε διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη, γεγονός που, τελικά, έφερε στο εδώλιο τους κατηγορούμενους.

Η κ. Τυχεροπούλου απάντησε σε «βροχή» ερωτήσεων και αναφέρθηκε σε ασφυκτικές πιέσεις αλλά και απειλές που δέχτηκαν, όπως είπε, εκείνοι που επιχείρησαν να αποκαλύψουν την απάτη.

Η μάρτυρας, μάλιστα, προσκόμισε και σειρά emails για να στηρίξει τις αναφορές της.

Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε πως η ίδια ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως μέσω του προέδρου του Οργανισμού, τους πρώην υπουργούς.

«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε για συνάδελφο της ελεγκτή στην Κρήτη, ο οποίος, όπως είπε, μόλις ενημέρωσε αρμοδίως για τα κενά που εντόπισε δέχτηκε απειλές, μετακινήθηκε από τη θέση του ενώ εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον υπάγεται στην ΑΑΔΕ.

Η μάρτυρας περίγραψε πως ο συνάδελφος της αναγκάστηκε, για ένα χρονικό διάστημα να ζει σε ένα υπόγειο και να απομακρύνει την οικογένεια του, για λόγους ασφαλείας. Όπως είπε, βρήκε ακόμη και τα λάστιχα του αυτοκινήτου του σκασμένα.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, στο συνάδελφο της επιβλήθηκε στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους του για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη συνεχίζεται.