Την ανάγκη η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες οι οποίες θα προστατέψουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

«Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε. Για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας», συνέχισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ερωτηθείς για τα ενεργειακά δίκτυα, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι αποτελούν βασικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

«Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία ηλεκτρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν το έχουμε πετύχει», τόνισε ο υπουργός.