Για την κρίση στη Μέση Ανατολή και για την πίεση του Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων ευρωπαϊκών χωρών στα Στενά του Ορμούζ, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Συμμετέχουμε μόνο στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ με στόχο τη φύλαξη των πλοίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από ενέργειες που εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα και να επιστρέψει στη διπλωματία. Δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για τις καταγγελίες που υπάρχουν ότι αρκετοί πολίτες δεν έλαβαν την μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Όσοι δεν πήραν τη μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ ή δεν έβαλαν την παροχή ρεύματος ή δεν την έβαλαν σωστά. Υπάρχει περιθώριο έως 31 Ιουλίου να κάνουν τροποποιητική για να λάβουν την έκπτωση».

Για τις επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τη σύμβαση με την Chevron, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων πολύ μάλλον από μια σύμβαση. Με την κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή δίνεται απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Δεν έχει την παραμικρή βάση και είναι εκτός λογικής και πραγματικότητας. Ήταν ιστορική ημέρα στη Βουλή αλλά η ιστορία δυστυχώς γράφτηκε με απόντες. Η στάση της αντιπολίτευσης που προσπαθεί να πατήσει σε δυο βάρκες απηχεί στη ζωή των πολιτών. Πολύ εύκολα τάζουν λεφτά στον κόσμο αλλά όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουν κάτι που θα φέρει έσοδα, θέσεις εργασίας και ψηλώνει τη χώρα τότε η πράξη είναι δυσκολότερη από τη θεωρία», ενώ για το πόσο θα διατηρηθεί το μέτρον του πλαφόν: Είναι ένα έκτακτο μέτρο που θα διατηρηθεί όσο διαρκεί η κρίση. Η πολιτική μας δεν είναι μόνο τα έκτακτα μέτρα. Η διάρκεια έχει να κάνει με τη διάρκεια και την εξέλιξη της κρίσης αυτής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών:

«Η αξιολόγηση γίνεται από τον πρωθυπουργό και όχι από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός λαμβάνει τις αποφάσεις του όταν εκείνος κρίνει. Έδωσε μια σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Και με έβγαλε και από τη δύσκολη θέση. Θα ήταν ανεύθυνο να έβαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο το προσωπικό, το κομματικό και το παραταξιακό συμφέρον. Αυτό δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μιλάμε για μια δημοσκοπική ανάκαμψη αλλά για μια κρίση.

Στις κρίσεις χρειάζονται ενότητα και σταθερότητα και διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».