Η δημοτικότητα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μειώνεται μεταξύ των ψηφοφόρων στο βόρειο Ισραήλ, ένα κρίσιμης σημασίας εκλογικό κομμάτι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, γεγονός που του ασκεί πίεση να υιοθετήσει μια ακόμη πιο σκληρή στάση έναντι της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία στοχοθετεί κυρίως αυτή την περιοχή του Ισραήλ.

Η χθεσινή συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, είτε τηρηθεί είτε όχι, ίσως να μην είναι αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι ψηφοφόροι στο βόρειο Ισραήλ.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Agam Labs του Εβραϊκού Πανεπιστημίου του Ισραήλ τον Μάιο έδειξε ότι οι ψηφοφόροι στο βόρειο Ισραήλ εγκαταλείπουν το κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούντ, πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως λόγω του πολέμου με τον Λίβανο.

Και την ώρα που το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, ο Νετανιάχου βρίσκεται ολοένα και περισσότερο εγκλωβισμένος μεταξύ των αιτημάτων κάποιων Ισραηλινών ψηφοφόρων και των διπλωματικών προσπαθειών των συμμάχων του στην Ουάσινγκτον.

Άρση της απειλής από τη Χεζμπολάχ

Οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν ως τον Οκτώβριο θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκτός εξουσίας την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου.

Αν και η κυβέρνησή του θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, πολλοί είναι οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ που θα επιθυμούσαν μια πιο σκληρή στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς την πίεση των ΗΠΑ, εναντίον της Χεζμπολάχ. Για τους κατοίκους της Κιριάτ Σμόνα, περίπου οι μισοί από τους οποίους ψήφισαν το Λικούντ στις προηγούμενες εκλογές, η άρση της απειλής που εγείρει η Χεζμπολάχ και οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της με πυραύλους και drones είναι το βασικότερο ζήτημα.

Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο των περισσότερων ηγετικών στελεχών της λιβανικής οργάνωσης.

Στη συνέχεια, η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όταν ξεκίνησε εκ νέου να πλήττει στόχους στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Περισσότεροι από 50 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο του 2023 στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Εθνικής Ασφάλειας του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Στον Λίβανο, περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρχών της χώρας που δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ αμάχων και ενόπλων.

Πολλοί ψηφοφόροι στο βόρειο Ισραήλ επιθυμούν να εντατικοποιηθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ντρέπομαι να πω ότι ψήφισα αυτή την κυβέρνηση, αλλά φαίνεται τελικά ότι αυτός που κυβερνά είναι ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε ο 45χρονος Μοσέ Γιφρά, κάτοικος της Κιριάτ Σμόνα.

Ο Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να αποκλιμακώσουν την ένταση λίγες ώρες αφότου ο Νετανιάχου διέταξε νέες επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Οι εκλογικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου τον κατηγόρησαν σχεδόν αμέσως ότι έκανε συμβιβασμούς στην εθνική ασφάλεια, κάτι που επιδεινώνει τις πολιτικές του δυσκολίες λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

«Όπου έχει αναπτυχθεί η Χεζμπολάχ πρέπει να χτυπηθεί και τα χέρια των IDF (σ.σ. ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) δεν θα πρέπει να δένονται», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ και υποψήφιος για την πρωθυπουργία στις εκλογές.

Επισκέψεις στο βόρειο Ισραήλ

Η δημοσκόπηση του Agam Labs έδειξε ότι το 23% των ψηφοφόρων του βόρειου Ισραήλ θα στηρίξουν το Λικούντ στις επόμενες εκλογές, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 35% που είχε ψηφίσει το κόμμα το 2022.

Η πτώση της δημοτικότητας του Λικούντ είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη στο βόρειο Ισραήλ, όπου βρίσκεται περίπου το ένα πέμπτο των ψηφοφόρων, σε σχέση με αλλού στη χώρα. Εξάλλου, το 70% των ψηφοφόρων εκεί δήλωσε απογοητευμένο από τη διαχείριση του πολέμου στον Λίβανο, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του Ισραήλ.

«Παρατηρούμε μια δραματική αλλαγή», σχολίασε ο Νιμρόντ Νιρ του Agam Labs, καθώς «τα δύο τρίτα (των ψηφοφόρων) σκοπεύουν να ψηφίσουν το μπλοκ αντι-Νετανιάχου».

Οι αντίπαλοι του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ ότι θα τηρήσουν σκληρότερη στάση έναντι της Χεζμπολάχ. Ο Άιζενκοτ επισκέφθηκε την περιοχή περισσότερες από 15 φορές τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που έχει αποφύγει να κάνει ο Νετανιάχου.

«Θα πρέπει να έρθει να μας επισκεφθεί», είπε ο 40χρονος Γισραέλ Κόεν, ο οποίος στο παρελθόν έχει ψηφίσει το Λικούντ, αλλά τώρα δηλώνει ότι δεν θα το πράξει στις επόμενες εκλογές. «Η κυβέρνηση πρέπει να μας δει».

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του στον Λίβανο

Το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να πλήξει τη Βηρυτό.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL, FINUL) ανακοίνωσε το πρωί ότι ένας Κυανόκρανος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ. Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στοχοθετήθηκε η βάση της UNIFIL στο Ιμπλ αλ Σακί.

Ο φιλοϊρανικός σχηματισμός δεν έχει αντιδράσει σε πρώτο χρόνο στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος των συνομιλιών, οι οποίες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες δεν διατηρούν διπολωματικές σχέσεις.

Αυτή η «διακήρυξη αρχών», όπως τη χαρακτήρισε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, προβλέπει σύμφωνα με τον ίδιο για το νότιο Λίβανο «ότι ο στρατός, στο στάδιο αυτό, συνεχίζει τα πυρά του και τις επιχειρήσεις του επί του πεδίου» και παραμένει μέσα στη μεθοριακή «ζώνη ασφαλείας», «περιλαμβανομένου του τομέα του Μποφόρ και χωρίς την επιστροφή του (λιβανικού) πληθυσμού».

Η συμφωνία προβλέπει επίσης «ελευθερία δράσης του Ισραήλ, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε πυρά εναντίον των ισραηλινών οικισμών και του ισραηλινού εδάφους», υποστήριξε ο υπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε σήμερα τη διαταγή του για την εκκένωση ολόκληρης της ζώνης νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος ρέει σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βορείως των συνόρων, επειδή τα στρατεύματά του «συνεχίζουν να στοχοθετούν» σ’ αυτό τον τομέα υποδομές της Χεζμπολάχ.

Το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανακοίνωσε επιδρομές ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε οικισμούς του νότιου Λιβάνου, διευκρινίζοντας ότι ένα ζευγάρι και η κόρη του τραυματίσθηκαν από πλήγμα στο αυτοκίνητό τους.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως «διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους» προκάλεσε αεροπορικό συναγερμό σε χωριό του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Κατζ, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία εκεί μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης».

Το κείμενο περιέχει ασάφειες, όπως η αναφορά στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο», χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία αυτή.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Κομάτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, είχε διαβεβαιώσει προχθές, Τρίτη, ότι ο σχηματισμός του, ο οποίος απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δεν θα δεχόταν μια «μερική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την περασμένη νύχτα την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο λιβανικό έδαφος.