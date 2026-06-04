Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας με το Ισραήλ», δήλωσε την Πέμπτη 4 Ιουνίου ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

«Αναμένω μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ», ανέφερε.

Ο Αούν τόνισε ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία «εξαρτάται από μια πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

«Κάθε μέρος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του, εφόσον δεν δώσει θετική απάντηση», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.