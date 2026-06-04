Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσκρούει στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, αποτυπώνει καρέ-καρέ το χτύπημα που επανέφερε στο προσκήνιο την ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το drone να κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο και να προσκρούει στη στέγη των εγκαταστάσεων.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης και είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 63 ακόμη τραυματίστηκαν. Παράλληλα, σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στον χώρο.

😳 Surveillance cameras captured the moment an Iranian Shahed-136 kamikaze drone struck Terminal 1 of Kuwait International Airport early Wednesday morning. pic.twitter.com/dPYFbS4nsc — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Εξαιτίας της επίθεσης, η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε για αρκετές ώρες, με τις πτήσεις να αναστέλλονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών.

Η αντίδραση του Κουβέιτ ήταν άμεση σε διπλωματικό επίπεδο. Η κυβέρνηση κήρυξε ανεπιθύμητα δύο μέλη της διπλωματικής αποστολής του Ιράν και τους έδωσε προθεσμία 24 ωρών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον τάνκερ και εγκαταστάσεών της, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επέρριψε «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.