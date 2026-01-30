Σε μία συγκλονιστική συνέντευξη με την κόρη της 65χρονης Αγάπης Μπουρνόβα, που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Live News, η κόρη της αδικοχαμένης ζητά δικαίωση για τη μνήμη της μητέρας της, που χάθηκε τόσο άδικα στα συντρίμμια του εργοστασίου «Βιολάντα».

Η κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα εξηγεί πως εδώ και χρόνια γνώριζε για τα προβλήματα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, καθώς και η ίδια είχε εργαστεί στο παρελθόν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στη συνέχεια η κόρη της αδικοχαμένης μητέρας αποκαλύπτει ότι η μητέρα της είχε και στο παρελθόν εργατικό ατύχημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όταν μια μηχανή της μάγκωσε το χέρι.

Συγκεκριμένα η κόρη της 65χρονης είπε: «Η μαμά μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι μύριζε υγραέριο τον τελευταίο καιρό. Το άκουσα μετά την έκρηξη ότι το έλεγαν άλλοι εργαζόμενοι». «Βασικά τους πιστεύω 100% γιατί έχω δουλέψει κι εγώ σε αυτή την εταιρεία».

Στη συνέχεια έκανε μια αποκάλυψη για ένα εργατικό ατυχημα που είχε στο παρελθόν η μητέρα της στη “Βιολάντα” και μίλησε για αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για το θάνατο της μητέρας της. «Η μαμά μου είχε εργατικό ατύχημα στη ‘Βιολάντα’ και της έπιασε μηχάνημα το χέρι. Δεν αποζημιώθηκε ποτέ εννοείται. Οπότε πιστεύω 100% ότι είναι υπεύθυνοι και τη σκότωσαν. Το θέμα είναι να δικαιωθούμε και να τιμωρηθούν».

«Σε όλα τα εργατικά ατυχήματα που έχουν γίνει και είναι πάρα πολλά σε αυτή την εταιρεία, κανένας δεν έκανε ποτέ καταγγελία, γιατί ο διοικητής επηρέαζε πάρα πολύ ψυχολογικά τους εργαζόμενους» είπε η κόρη της 65χρονης για τον διευθυντή του εργοστασίου και συνέχισε προσθέτοντας: «Ήταν πάρα πολύ βοηθητικός και υποστηρικτικός, οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονταν και κάπως αισθάνονταν ότι εντάξει είμαστε μια οικογένεια και δεν θα κάνω στον κύριο Κώστα καταγγελία. Γι’ αυτό δεν γινόταν ποτέ και τίποτα. Κανένας δεν μιλούσε. Μπορεί και ο ίδιος να στεναχωριόταν, δεν ξέρω».

«Απλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε ασφάλεια σε αυτό το εργοστάσιο. Έχω να καταθέσω όμως πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια ακούω πράγματα για τη ‘Βιολάντα’». Να θυμίσουμε ότι η 65χρονη Αγάπη ήταν η τελευταία από τις εργαζόμενες που εντοπίστηκε η σορός της.