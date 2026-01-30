Σοβαρή καταγγελία για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» ήρθε στη δημοσιότητα και υποστηρίζει πως μύριζε αέριο, κάτι που επισήμαναν οι εργαζόμενοι, ωστόσο έλαβαν καθησυχαστική απάντηση.

Ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε ένα εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μια εργοδοσία που -όπως καταγγέλλει- απέκλειε συστηματικά το συνδικάτο από τους χώρους εργασίας.

«Το υγραέριο μύριζε μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που κάνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες γιατί μύριζε υπερβολικά και οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, “μην ανησυχείτε”», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουν περάσει τέσσερις μέρες από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στην μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” και επιβεβαιωνόμαστε και εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σ’ αυτά που είχαμε καταγγείλει από την αρχή του δυστυχήματος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σοβαρά προβλήματα

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου περιέγραψε τα ευρήματα από παλαιότερη επίσκεψη μικτού κλιμακίου στο εργοστάσιο, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα.

«Στην επίσκεψη που κάναμε μαζί με μικτό κλιμάκιο, με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε σχέση με την κατάσταση του εργοστασίου που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, με τις εξόδους διαφυγής. Στην καταγγελία που μας έκαναν ανέφεραν τις υπερβολικές θερμοκρασίες που δυσκόλευαν πραγματικά τους εργαζόμενους να δουλεύουν μέσα στο χώρο εκεί. Δηλαδή και εμείς που πήγαμε ως κλιμάκιο για να ελέγξουμε, δυσκολευόμασταν και εμείς να περπατήσουμε από την υγρασία και τη θερμοκρασία που είχε εκεί».

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του κ. Λιατίφη για τη στάση της επιχείρησης απέναντι στη συνδικαλιστική δράση και την ενημέρωση των εργαζομένων.

«Πάμπολλες φορές προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους, αλλά η εργοδοσία δεν μας άφηνε. Ίσα ίσα, όταν πηγαίναμε εκεί και για να διεξαχθούν οι εκλογές του συνδικάτου, μας έφερε την αστυνομία, μας έγραψε τα στοιχεία και παραλίγο να μας κάνουν και μηνύσεις» σημειώνει και προσθέτει: «Έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες επιχειρήσεις στα Τρίκαλα -γι’ αυτό και κάνουμε και ελέγχους, γι’ αυτό και θέλουμε και την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας να συμμετέχει περισσότερο σ’ αυτόν τον έλεγχο που κάνουμε- ώστε πραγματικά η εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δεν πάει άλλο. Εργαζόμενοι δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ».

Το χρονικό της «τυφλής» διαρροής

Στο μεταξύ, η εισαγγελική έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία. Η Πυροσβεστική έχει καταλήξει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε σωλήνα μεταφοράς, η οποία ήταν πολύμηνη. Το αέριο «πότισε» το έδαφος και συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου – έναν χώρο που φέρεται να μην ήταν δηλωμένος και χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με αντλία νερού. Εκεί δημιουργήθηκε μια «άτυπη δεξαμενή», η οποία αναφλέγη από σπινθήρα της αντλίας.

Βασικό σενάριο για την αιτία της διαρροής είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι πάνω από τις σωληνώσεις, με τη διέλευση βαρέων οχημάτων να προκαλεί πιθανή διάτρηση ή βλάβη.

Οι «φωνές» που δεν ακούστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι κατέθεσαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ότι τους τελευταίους μήνες μύριζαν κατά διαστήματα αέριο και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους. Ακόμα και ο ιδιοκτήτης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε αντιληφθεί μια οσμή, την οποία όμως απέδωσε στην αποχέτευση, ενώ ο υπεύθυνος βάρδιας υποστήριξε ότι μετέφερε τα παράπονα στον υπεύθυνο παραγωγής. Αντίθετα, ο τεχνικός ασφαλείας δήλωσε άγνοια.

Παράλληλα, έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2020 σημείωνε ότι οι δύο δεξαμενές προπανίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, στοιχείο που πλέον αξιολογείται εκ νέου.