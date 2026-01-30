Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές για το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το βασικό ερώτημα παραμένει και είναι διπλό: τι ακριβώς συνέβη και τι γίνεται με τους εργαζόμενους από εδώ και πέρα.

Ο χώρος του εργοστασίου στα Τρίκαλα έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία ή προσέγγιση χωρίς εισαγγελική εντολή, όσο τρέχουν οι αυτοψίες, οι πραγματογνωμοσύνες και η προανακριτική διαδικασία για το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα υπόλοιπα εργοστάσια της Βιολάντα παραμένουν κλειστά προσωρινά, ως ένδειξη πένθους.

Αυτό μεταφράζεται σε συνολικό «πάγωμα» της παραγωγής μέχρι να κλείσει ο κύκλος των ερευνών και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη προς τους εργαζόμενους

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της «Βιολάντα», το πιο απτό στοιχείο που αφορά αυτή τη στιγμή τους εργαζόμενους έρχεται από το μήνυμα που εστάλη στο προσωπικό από τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, το οποίο μετέδωσε το Mega.

Στο email, επιχειρεί να καθησυχάσει τους εργαζόμενους για το εισόδημά τους όσο η μονάδα παραμένει κλειστή λόγω των ερευνών, επισημαίνοντας: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι μισθοί σας θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμένει κλειστό το εργοστάσιο».

Αναλυτικά, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Βιολάντα αναφέρει τα εξής: «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά. Βιώνω ένα σοκ και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τον χαμό των συναδέλφων μας. Σας στηρίζω και θα σας στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις για όσο χρειαστείτε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι μισθοί σας θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμένει κλειστό το εργοστάσιο. Ξέρω ότι αγχώνεστε για τη δουλειά σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να είστε ψύχραιμοι, να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει ενότητα, με αγάπη και ταπεινότητα, όπως κάναμε πάντα όλοι».

H στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων

Η διοίκηση έχει ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιό της, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν:

– Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

– Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

– Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας συνελήφθησαν μετά το πόρισμα της ΔΑΕΕ και έπειτα από μια πολύωρη διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τη διαρροή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα που έχουν παρουσιαστεί δημόσια, στο εργοστάσιο έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία φέρεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις που συνδέονταν με δύο δεξαμενές. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης για τις δεξαμενές και αν ήταν καταγεγραμμένες όπως προβλέπεται.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο το καλοκαίρι, με την πιθανότητα η διέλευση βαρέων οχημάτων να προκάλεσε φθορά ή διάτρηση στις σωληνώσεις κάτω από το οδόστρωμα. Ταυτόχρονα, οι Αρχές «ξεσκονίζουν» το σύνολο των αδειών της επιχείρησης, από τις οικοδομικές έως τις προβλέψεις και μελέτες πυρασφάλειας.

Στο παρασκήνιο της έρευνας, βαραίνει και το θέμα της «οσμής» που αναφέρεται σε καταθέσεις εργαζομένων από το καλοκαίρι και μετά, κάτι που πλέον αξιολογείται ως κομβικό για το αν υπήρξαν έγκαιρα σήματα κινδύνου και πώς αντιμετωπίστηκαν.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους

Με το εργοστάσιο κλειστό και «δεμένο» στη διαδικασία της έρευνας, η επιστροφή στην παραγωγή δεν είναι θέμα ημερών, αλλά θα εξαρτηθεί από το πότε θα ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, τι θα δείξουν τα πορίσματα και ποιες εργασίες αποκατάστασης και πιστοποιήσεις θα απαιτηθούν πριν δοθεί πράσινο φως για επαναλειτουργία.

Την ίδια ώρα, για το προσωπικό το κρίσιμο ερώτημα μεταφέρεται στην «επόμενη μέρα»: πότε θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, με ποιον τρόπο θα οργανωθεί η εργασία όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα εκπαίδευσης και διαδικασίες επανεκκίνησης με επίκεντρο την ασφάλεια, ώστε να επιστρέψει η λειτουργία χωρίς σκιές και χωρίς ρίσκο για τους ανθρώπους της μονάδας.

Σε επίπεδο εκπροσώπησης εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει ζητήσει ορισμό τεχνικού συμβούλου, ώστε να υπάρχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και συμμετοχή στην αποτίμηση των συνθηκών ασφάλειας και των ευρημάτων.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας αναγράφεται αυτό το μήνυμα: «Η Βιολάντα πενθεί. Με σεβασμό στην μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους.»