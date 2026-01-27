Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Τρίκαλα εξαιτίας της ανείπωτης τραγωδίας που σημειώθηκε στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί των τεσσάρων ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε, ενώ η πέμπτη ακόμη αναζητείται και όλοι μιλούν για μία εκκωφαντική έκρηξη που δεν γνωρίζουν ακόμη από τι προήλθε.

Ανυποψίαστοι για το τι θα συνέβαινε, οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας «Βιολάντα» σε κλίμα χαράς λίγες ώρες πριν από τη φονική φωτιά έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανταλλάσσοντας ευχές. Λίγα όμως λεπτά πριν από τις τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ., γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το ωστικό κύμα το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν βάρδια, καθώς τη στιγμή της έκρηξης είχαν βγει για διάλειμμα.

Στο εργοστάσιο αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες 1.000 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να λιώσουν οι χάλυβες.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για την πέμπτη σορό

Στις έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, που συνεχίζονται και σήμερα, Τρίτη 27/1, συνδράμουν και μηχανήματα έργου, ενώ στόχος είναι οι Αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό της πέμπτης γυναίκας που αγνοείται.

Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα»

Σε ανακοίνωσή της η «Βιολάντα» επισημαίνει πως «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», τονίζει η εταιρεία.

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, εάν η βάρδια της Κυριακής δεν ήταν μειωμένη, καθώς την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας και η απόφασή τους να εργάζονται βράδυ

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία, οι πέντε γυναίκες που άφησαν την τελευταία τους πνοή, όπως επισημαίνουν οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Τι μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Μία ένδειξη για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί έδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, επισημαίνοντας πως, αν και οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν δύο σενάρια.

Το πρώτο είναι και το πιο απλό, δηλαδή να υπήρξε κάποια διαρροή στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για τη λειτουργία του εργοστασίου. Οι δεξαμενές με μείγμα προπανίου και βουτανίου της εγκατάστασης βρίσκονται εκτός της εγκατάστασης και μεταφέρουν καύσιμο με αγωγούς στο εσωτερικό. Τα δύο προβλήματα με αυτό το σενάριο είναι πως, αν και το προπάνιο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό, οι δεξαμενές των αερίων βρέθηκαν άθικτες μετά την έκρηξη. Ακόμα, καθώς το προπάνιο είναι ένα αέριο άοσμο, άχρωμο και άγευστο, πολλές φορές είναι αναμεμειγμένο με άλλες έντονες πτητικές ουσίες, για να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Μέχρι τώρα, ένας εργαζόμενος έχει αναφέρει πως μπορεί να αντελήφθη μία ασυνήθιστη μυρωδιά εντός του εργοστασίου, αλλά αυτό επιδέχεται έρευνας.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την έκρηξη

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο μπορεί να ακούγεται σαν «επιστημονική φαντασία», αλλά είναι, όπως εξηγεί, μία πέρα για πέρα πιθανή αιτία, και έχει να κάνει με το βασικό συστατικό στα προϊόντα της βιομηχανίας, το αλεύρι. Το αλεύρι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, σύστασης και πίεσης, καθώς βρίσκεται διαχεόμενο παντού στην ατμόσφαιρα τέτοιων εγκαταστάσεων, μπορεί να αναφλεγεί και μάλιστα να προκαλέσει ωστικό κύμα.

Ένα τέτοιο περιβόητο συμβάν είχε καταγραφεί σε αλευροβιομηχανία στη Βρετανία το 1981, όπου είχε προκαλέσει δεκάδες νεκρούς. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, με 14 νεκρούς. Και στις δύο περιπτώσεις, ήταν μόνο το αλεύρι που προκάλεσε τις εκρήξεις, χωρίς τη συνδρομή κάποιου άλλου εύφλεκτου αερίου.