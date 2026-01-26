Ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς ξεπηδά από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. Ο εκκωφαντικός κρότος ακούγεται ακόμα και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι και μέσα στα Τρίκαλα. Ακολουθεί όλεθρος και καταστροφή. Πέντε εργαζόμενες νεκρές. Βρήκαν τραγικό θάνατο όταν μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες τύλιξαν τη μονάδα παρασκευής.

Στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια. Σώθηκαν μόνο εκείνοι που είχαν βγει για διάλειμμα. Οι γυναίκες εργάζονταν στο ζυμωτήριο, στο ισόγειο του κτιρίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο. Το πάτωμα υποχώρησε και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά.

Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν μαζί την κοπή της πίτας. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν 30 άνθρωποι την ώρα της έκρηξης. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης. Νοσηλεύτηκαν προληπτικά και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Το STAR δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις άτυχες γυναίκες να διασκεδάζουν καθώς εκτός από συνάδελφοι ήταν και πολύ καλές φίλες.

Βιολάντα: Τα θύματα της τραγωδίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών, η Βασιλική ήταν γνωστή στην περιοχή, καθώς πριν εργαστεί στη μπισκοτοβιομηχανία διατηρούσε καφέ το οποίο έκλεισε για να εργαστεί στη «Βιολάντα». Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθύ πόνο στην τοπική κοινωνία.

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Και οι δύο γυναίκες αποτελούν μόνο ένα μέρος της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Βιολάντα.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς προσφέρουν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Οι έρευνες για την ακριβή αιτία της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η Αναστασία Νάσιου, είναι το τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποηθεί στα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» ενώ η Σταυρούλα Μπουκουβάλα η τέταρτη άτυχη γυναίκα που πήγε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε.

Το όνομα της πέμπτης γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστό.

Για ταυτοποίηση των νεκρών κλήθηκαν συγγενείς

Με τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των τεσσάρων σορών που έχουν ανασυρθεί από το εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, συνεχίζεται η υπόθεση της φονικής έκρηξης και ακολούθως πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της σορού και την πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και κλήθηκαν οι συγγενείς για ταυτοποίηση.

Τα αίτια της τραγωδίας στη βιομηχανία Βιολάντα

Η φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά την έκρηξη ανέπτυξε θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα να λιώσει ο χάλυβας και να καταρρεύσει σημαντικό μέρος της υποδομής του εργοστασίου. Η έκρηξη και η φωτιά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ακόμα στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν, έως αυτή την ώρα, στη διάθεσή τους οι αρχές η έκρηξη φαίνεται πως προηγήθηκε της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε γυναίκες.

Αναλυτικότερα, εργαζόμενη κατέθεσε ότι ξαφνικά έγινε έκρηξη και δεν διαπίστωσε νωρίτερα φωτιά, αλλά στη συνέχεια. Αναμένονται οι καταθέσεις έξι ακόμη εργαζομένων και του φύλακα της επιχείρησης, αν και προφορικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη μαρτυρία. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν, μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους. Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν και το ακραίο ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Τα αρμόδια στελέχη έχουν συλλέξει και εξετάζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, για τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχος θα γίνει τόσο στις εξόδους διαφυγής όσο και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Επιπλέον, αύριο το πρωί θα γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.