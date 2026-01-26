Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργάτριες.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με ειδικό κλιμάκιο να βρίσκεται από νωρίς το πρωί στο εργοστάσιο, λαμβάνοντας καταθέσεις από εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν.

Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στα φλεγόμενα ερείπια της παλαιάς πτέρυγας του εργοστασίου Βιολάντα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η νυχτερινή βάρδια. Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς στο παρελθόν διατηρούσε κομμωτήριο πριν εργαστεί στη βιομηχανία.

Στα θύματα συγκαταλέγονται επίσης η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, παντρεμένη, καθώς και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες ήταν μητέρες μικρών παιδιών.

Ανάμεσα στις πέντε νεκρές βρίσκεται και μία 56χρονη μητέρα τριών παιδιών, τα οποία σπουδάζουν. Οι σοροί που ανασύρονται από τα συντρίμμια μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς καλούνται να δώσουν δείγμα DNA για την επίσημη ταυτοποίησή τους.

Βιολάντα: Οι μαρτυρίες του γιου και των συγγενών

Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες συγγενών θυμάτων για τον τρόπο ενημέρωσης από τις Αρχές και την επιχείρηση. Ξάδερφος της 56χρονης εργάτριας περιγράφει στο newsit.gr τις δραματικές ώρες αναμονής: «Από κανέναν δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Τίποτα, ούτε για ταυτοποίηση. Οι γονείς της έδωσαν DNA, όπως δώσανε… αλλά επίσημα τίποτα. Ούτε από το εργοστάσιο, ό,τι μάθαμε το μάθαμε από τα site. Ούτε στο νοσοκομείο μας είπαν κάτι, ούτε καν όταν μας ζήτησαν να πάμε στο χώρο του εργοστασίου».

Και προσθέτει με οργή: «Δεν έγινε καμία ενημέρωση. Υποτίθεται ότι υπήρχαν ψυχολόγοι, μια κυρία κι ένας κύριος, αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Ήμασταν καμιά εικοσαριά συγγενείς μέσα στο θάλαμο και κανείς δεν μας μίλησε. Μέχρι και στο νοσοκομείο, κανείς. Εμάς μάς τα έλεγαν ανεπίσημα ότι είναι νεκροί. Από πηγαδάκια ακούγαμε ότι είναι νεκροί, ότι ήταν μεγάλη η έκταση της φωτιάς…».

Ο ίδιος μιλά για σοβαρές αστοχίες: «Αστοχίες, μόνο αστοχίες. Δεν γίνεται η αστυνομία να λέει ότι τα παιδιά είναι εκεί, να έχουμε τους γονείς εκεί και να περιμένουν για ταυτοποίηση. Εγώ ήμουν με τους γονείς της όταν έδιναν DNA. Γιατί δεν μας πήγαν κατευθείαν; Να λέμε είμαστε οι γονείς και να μας λένε όχι; Τι ψάχνουν να βρουν;».

Την αγωνία του περιγράφει και ο γιος μίας ακόμη από τις πέντε εργάτριες της Βιολάντα, που βρισκόταν στη βάρδια της Κυριακής: «Ήμουν ξύπνιος όταν άρχισε να διαρρέει η είδηση της έκρηξης. Η βραδινή βάρδια ξεκινάει γύρω στις 11:00. Δεν κοιμόμουν εκείνη την ώρα που έγινε η έκρηξη και πήρα τηλέφωνο για να δω αν ήταν ανάμεσα στους τραυματίες που πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μου ανέφεραν το όνομά της, οπότε αμέσως έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Μέχρι να ταυτοποιηθούν οι σοροί, η μητέρα μου θα θεωρείται αγνοούμενη».

Βιολάντα: Το χρονικό της φονικής έκρηξης

Λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα, ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τις εγκαταστάσεις της Βιολάντα στα Τρίκαλα, την ώρα που εργάζονταν 12 άτομα στη νυχτερινή βάρδια. Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν χωρίς δυνατότητα διαφυγής και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές, ενώ το κτίριο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, με πέντε εξ αυτών να μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο και να λαμβάνουν στη συνέχεια εξιτήριο. Αρχικά οι πέντε γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο των φούρνων, οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τα ακριβή αίτια, με τις Αρχές να εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο.