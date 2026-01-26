Ήταν λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα όταν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, εκδηλώθηκε φωτιά σε τμήμα του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στον χώρο βρίσκονταν 13 άτομα, στο πλαίσιο 24ωρης λειτουργίας του εργοστασίου. Τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες έχουν εντοπιστεί νεκρές, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση μίας πέμπτης.

Κι ενώ οι οικογένειες των νεκρών καλούνται για ταυτοποίηση, αναπάντητα είναι πολλά ερωτήματα για τις αιτίες της τραγωδίας. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι εκείνο που αναφέρει ότι στις αποθήκες υπήρχε νιτρικό αμμώνιο. Δεν αποκλείεται επίσης η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου ή άλλου αερίου.

Οι τελικές απαντήσεις, πάντως, αναμένονται από το επίσημο πόρισμα των Αρχών.

«Ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει η φωτιά, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι, όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως «για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στη Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2026. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος πενήντα τρεις (53) πυροσβέστες με δεκαέξι (16) οχήματα, ένα (1) ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια (1) ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια (1) ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια (1) ομάδα ΣμηΕΑ και εννέα (9) βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο (2) υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν τέσσερις (4) σοροί αγνώστων στοιχείων.

Για το ανωτέρω περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Η νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.