Τρομακτικές είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά. Η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια, ενώ μία ακόμη εργαζόμενη παραμένει αγνοούμενη.

Οι τραυματίες, που λίγες ώρες νωρίτερα συμμετείχαν στην κοπή της πίτας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, χωρίς να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, περιέγραψε την κατάσταση των έξι τραυματιών, αλλά και πώς κατάφεραν να σωθούν. «Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες, οι οποίοι είναι σε άριστη κατάσταση. Οι πέντε ήδη έχουν φύγει από το νοσοκομείο, έχουν αποχωρήσει, ο έκτος αποχωρεί τώρα. Δεν έχουν εγκαύματα, δεν έχουν κάτι».

Όπως είπε ο ίδιος, τη στιγμή της έκρηξης οι εργαζόμενοι βρίσκονταν κοντά στην έξοδο και κατάφεραν να τρέξουν προς τα έξω, ενώ παρακολουθούσαν την οροφή του κτιρίου να καταρρέει μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Αυτό που μας περιγράφουν εμάς οι έξι αυτοί (σ.σ. τραυματίες) είναι ότι ήταν κοντά στην έξοδο, άκουσαν μία έκρηξη, έπεσε το ταβάνι, η σκεπή από πάνω και αμέσως έφυγαν και βγήκαν έξω (…) Πρόλαβαν και βγήκαν έξω. Περιγράφουν σκηνές κόλασης».

«Πάντως, οι έξι αυτοί άνθρωποι μού είπαν ότι δεν έχουν εγκαύματα, δεν έχουν τραύματα είναι μια χαρά».

Μία από τις εργαζόμενες του εργοστασίου η οποία όμως δεν ήταν παρούσα τη στιγμή της έκρηξης αλλά δούλευε πρωινή βάρδια, δήλωσε στο Star: «Είναι πέντε οι νεκροί, οι τέσσερις έχουν βρεθεί η μία αγνοείται. Δεν ξέρουμε ούτε τι έγινε, ούτε τι το προκάλεσε, ούτε τίποτα. Δεν δούλευα εκείνη την ώρα, ήμουν στην πρωινή βάρδια. Ξύπνησα το πρωί για να έρθω για δουλειά και το είδα στο ίντερνετ. Από ό,τι λένε το υπόγειο ήταν καθαρό, δεν είχε κάτι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Πρέπει να περάσει όλο αυτό το σοκ. Καταρχήν δεν έχουν ταυτοτοποιηθεί ακόμα οι σοροί. Οι οικογένειες είναι σε σοκαριστική κατάσταση, έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους».

«Γνώριζα τρία άτομα από αυτά, έχουν παιδιά… Τέσσερις που γνωρίζω εγώ είναι χρόνια στο εργοστάσιο, η μία ήταν πολύτεκνη, η άλλη είχε ένα αγοράκι», συμπλήρωσε η ίδια.

Ένας άλλος εργαζόμενος, συνάδελφος των ανθρώπων που έζησαν την έκρηξη, δήλωσε: «Είμαστε χάλια. Στη βάρδια ήταν εργαζόμενοι, τα άτομα που ήταν εκεί τα γνώριζα τα περισσότερα. Τελείωσε η κοπή της πίτας και πήγαν κανονικά στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Εγώ δεν ήμουν παρών στο περιστατικό, ήμουν πρωινή βάρδια».

Κεραμέως: Κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Τρίκαλα εκφράζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι, από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες».

«Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος», συμπλήρωσε η ίδια.

Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους… — Niki Kerameus (@nkerameus) January 26, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας. Η νυχτερινή βάρδια εκείνης της ημέρας ήταν μειωμένη, καθώς οι εργαζόμενοι είχαν προγραμματίσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αντί για τους συνήθεις 30 εργαζόμενους, στο εργοστάσιο βρίσκονταν μόνο 13.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ’ αυτά τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και, σε πολύ μεγάλη απόσταση, σε χωριά έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτίριο έπιασε αμέσως φωτιά.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Καταβούτας, είπε ότι «έχουν εντοπιστεί οι τέσσερις σοροί ενώ αναζητείται ακόμα μία». Όπως είπε ο ίδιος, στο Action24, στο σημείο της τραγωδίας έφτασε και κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Πάντως, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τρεις σορούς που έχουν εντοπιστεί.

Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου ή άλλου αερίου, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στους φούρνους του εργοστασίου.

Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η αναζήτηση της αγνοούμενης εργαζόμενης με τη βοήθεια drones.

Η νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.