Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς τέσσερις εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, ενώ μία γυναίκα ακόμα αγνοείται.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας προκάλεσε σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη και τις έρευνες για τα αίτια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η εταιρεία διέθετε μέχρι και σήμερα τρεις παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλία: το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου παράγεται ο βασικός όγκος των προϊόντων, ένα σύγχρονο εργοστάσιο στη Λάρισα, καθώς και τρίτη μονάδα παραγωγής, επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους, με τα προϊόντα του να έχουν ισχυρή παρουσία στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αλλά και σημαντική θέση σε αγορές του εξωτερικού.

Ο φούρνος που έγινε βιομηχανία

Η ιστορία της «Βιολάντα» ξεκινάει από έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα το 1975, όπου «την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη μας και το ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με ένα και μοναδικό όραμα, τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων αλλά και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια, μπισκότα και μπισκότα βρώμης από συνταγές που μας κληροδότησαν απλόχερα οι γιαγιάδες μας».

Η εταιρεία αναφέρει πως «στη διαδρομή αυτή μέχρι σήμερα έχουμε εξελίξει την ποικιλία των προϊόντων μας, προσθέτοντας διάφορες γεύσεις και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης. Σήμερα κατέχουμε μια ευρύτατη ποικιλία από 200 και πλέον προϊόντα, κερδίζοντας με το σπαθί μας τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων, με δυνατότητες παραγωγής ευρείας κλίμακας, πάντα τηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας».