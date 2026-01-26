Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη βιομηχανία τροφίμων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Νεκρές έχουν εντοπιστεί τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες που αγνοούνταν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε πτέρυγα της μονάδας που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία λόγω 24ωρης βάρδιας. Το συγκεκριμένο τμήμα, που αποτελεί και το παλαιότερο κτίριο της επιχείρησης, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο δημοσιογράφος, Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, γι’ αυτόν τον λόγο ήταν 12 οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος, η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε μέσα στην πόλη των Τρικάλων, 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο, ενώ το ωστικό κύμα εκτόξευσε αρκετά μέτρα μακριά κάποιους από τους εργαζόμενους. «Οι εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους», είπε ο ίδιος.

Πάντως, λόγω της φωτιάς ισοπεδώθηκε μέρος του κτιρίου, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο στην κυριολεξία να κοπεί στα δύο, ενώ τα πάνελ στα πλάγια άνοιξαν στα «τριαντάφυλλα» και κατέρρευσε μεγάλο μέρος της οροφής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η τοπική κοινωνία των Τρικάλων παραμένει συγκλονισμένη από ένα από τα βαρύτερα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

Τι πιθαναλογείται για τα αίτια

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι τα υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία. «Στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δύσκολη η πρόσβαση καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οπιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί, ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», είπε νωρίτερα στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Βιολάντα για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιό της.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».