Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ που βρίσκεται στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Αγνοούνται πέντε άτομα

Την ώρα της έκρηξης στον χώρο του εργοστασίου εργαζόταν 12 άτομα από τα οποία 3 άτομα (γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα ήταν άντρες οι οποία πετάχτηκαν έξω, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.