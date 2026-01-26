Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρεις γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο του εργοστασίου, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους, ενώ αγνοούνται ακόμη δύο εργαζόμενες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ.

Σοροί 3 ατόμων εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας κατά τη νυχτερινή βάρδια, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και τις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Πηγή φωτογραφιών: trikalavoice, trikipress