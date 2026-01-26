«Στο νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο ίδιο σημείωσε ότι έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, και δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία ανησυχία για τη ζωή τους.