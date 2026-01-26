Βρέθηκε πριν απο λίγο (λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι) μια σορός γυναίκας η οποία μέχρι τώρα αγνοούταν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπως μετέδωσε το Mega.

Η άτυχη εργαζόμενη είναι το πέμπτο θύμα που αναζητούσαν οι αρχές, καθώς νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως άλλες τέσσερις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στον χώρο της επιχείρησης.

Το χρονικό της έκρηξης και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026. Στο τμήμα του εργοστασίου που εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκονταν εκείνη την ώρα 13 άτομα, στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας της μονάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και ομάδες της 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drones και υδροφόρες της Περιφέρειας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή παραμένουν υπό εξέταση, με το ανακριτικό τμήμα να ερευνά πληροφορίες για πιθανή αποθήκευση νιτρικού αμμωνίου ή διαρροή αερίου (προπανίου). Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει η φωτιά, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι, όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα».

Η θέση της εταιρείας «Βιολάντα»

Ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση της εταιρείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει συγκλονισμένη από το μέγεθος της καταστροφής.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ συμπληρώνεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου συνεχίζονται, ενώ το επίσημο πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη πυρκαγιά.

Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα»

Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε στα Τρίκαλα. Ήταν ακριβώς τρία λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος διέκοψε την ησυχία της νύχτας, σπείροντας τον πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Ο ήχος που έφτασε μέχρι το κέντρο της πόλης

Η ισχύς της έκρηξης στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας ήταν τέτοια, που ο ήχος ταξίδεψε σε ακτίνα οκτώ χιλιομέτρων. Όπως προκύπτει από το υλικό που εξασφάλισε το trikalazoom.site, η δόνηση και ο θόρυβος έγιναν αισθητά μέχρι και το κέντρο των Τρικάλων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση και αναστάτωση στους πολίτες που πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.