«Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου. Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο». Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων, περιέγραψε στο Orange Press Agency τις πρώτες στιγμές μετά την καταστροφή που ισοπέδωσε την μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν μια σφοδρή έκρηξη κυριολεκτικά έκοψε το κτίριο στη μέση.



Το ωστικό κύμα ήταν τόσο δυνατό που προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση της οροφής, των πλευρικών τοιχωμάτων αλλά και του πατώματος, ενώ η πυρκαγιά που ακολούθησε κατέκαψε τα πάντα. Η ειρωνεία είναι πως η καταστροφή εντοπίζεται σε μια ολοκαίνουργια πτέρυγα της μονάδας, η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία μόλις το 2023.

Οι αποκαλύψεις για τους προηγούμενους ελέγχους

Σύμφωνα με τον κ. Λιατίφη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μαζί με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, η έκρηξη ήταν τόσο θορυβώδης που έγινε αντιληπτή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων από την πόλη.

Πέντε εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στα συντρίμμια, την ώρα που το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία.

Ο ίδιος προχώρησε σε σοβαρές αναφορές για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, σημειώνοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν διεξαχθεί έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια. «Εντοπίσαμε κάποιες […] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως «στο βωμό του κέρδους, οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και καταλήγουν μ’ αυτή την κατάσταση».

Τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, με την προσοχή να στρέφεται στους φούρνους παραγωγής. «Εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο. Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα…», ανέφερε ο κ. Λιατίφης, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι αναμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τις επίσημες αρχές.

Ως πρώτη αντίδραση στο πολύνεκρο δυστύχημα, έχει ήδη προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα για αύριο. Στόχος της κινητοποίησης είναι να ασκηθεί πίεση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο των πέντε γυναικών.