Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία.

Παρ’ όλο που η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Καρδίτσης, όπως αναφέρει το trikalazoom.gr, ο ήχος ακούγεται πεντακάθαρος και τρομακτικός.

Το ωστικό κύμα ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό, τραντάζοντας παράθυρα και ξυπνώντας έντρομους τους πολίτες, αποδεικνύοντας τη βιβλική σφοδρότητα της έκρηξης που σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στην ΕΡΤ1, ότι «η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη».

Ο κ. Αρμάγος υπογράμμισε πως «είναι μια πάρα πολύ κακή μέρα για την πόλη μας, για τους εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι τραγική. Η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη των Τρικάλων, τόσο ισχυρή. Έχει ισοπεδωθεί όλη η μία πτέρυγα του εργοστασίου».

Και συμπλήρωσε: «Πάντως σαν Εργατικό Κέντρο είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διότι και εμείς ζητάμε να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Διότι, σαν Εργατικό Κέντρο, έχουμε πάρα πολλές φορές τονίσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μη γίνονται τόποι εγκλήματος (…) να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι (…)».