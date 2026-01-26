Μια τραγωδία συγκλονίζει τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη χώρα από τα ξημερώματα σήμερα, μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Όσα συμβαίνουν στην πόλη σχολίασε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤ News Radio, ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Ο κ. Αρμάγος υπογράμμισε πως «είναι μια πάρα πολύ κακή μέρα για την πόλη μας, για τους εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι τραγική. Η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη των Τρικάλων, τόσο ισχυρή. Έχει ισοπεδωθεί όλη η μία πτέρυγα του εργοστασίου».

Και συμπλήρωσε: «Πάντως σαν Εργατικό Κέντρο είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διότι και εμείς ζητάμε να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Διότι, σαν Εργατικό Κέντρο, έχουμε πάρα πολλές φορές τονίσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μη γίνονται τόποι εγκλήματος (…) να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι (…)».

Εντοπίστηκε και τέταρτη νεκρή

Εντωμεταξύ, στους τέσσερις ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί απανθρακωμένες τέσσερις σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αγνοείται ακόμα μία γυναίκα εργαζόμενη στο εργοστάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.