Χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της προκαταρκτικής εξέτασης, οι τρεις άνδρες που είχαν συλληφθεί για την πολύνεκρη καταστροφή στο εργοστάσιο της Βιολάντα.



Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε τέσσερις ώρες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας πέρασαν την πόρτα της εξόδου της εισαγγελίας.

Η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι σχετίζεται με το γεγονός ότι η δικαστική έρευνα παραμένει σε προκαταρκτικό επίπεδο, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση κρίσιμων πραγματογνωμοσυνών στον φάκελο της υπόθεσης.

Η δικαιοσύνη αναμένει τις εξειδικευμένες πραγματογνωμοσύνες και τα πλήρη στοιχεία από τις αρχές ασφαλείας, προκειμένου να προχωρήσει στον τελικό καταλογισμό των ευθυνών για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους.



Η αποχώρηση των τριών στελεχών της «Βιολάντα» από το δικαστικό μέγαρο – Δείτε το βίντεο:

Η διαδρομή του αερίου μέσα στο σκυρόδεμα

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφερε στο φως μια εφιαλτική πραγματικότητα. Οι ανακριτές, ξεκινώντας από τις ανέπαφες εξωτερικές δεξαμενές, κατάφεραν να εντοπίσουν το «σημείο μηδέν» της τραγωδίας. Όπως προέκυψε, το καύσιμο διέφευγε από υπογειοποιημένες σωληνώσεις που βρίσκονταν σε βάθος 60 εκατοστών, περνώντας κάτω από την άσφαλτο και μέσα από τους τοίχους του υπογείου.

Με τη χρήση αζώτου και ειδικών ανιχνευτών, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής αποκάλυψε μια διάτρηση στον σωλήνα, ακριβώς μέσα στο τοιχίο. Το προπάνιο, λόγω της φύσης του, δεν διασκορπίστηκε στην ατμόσφαιρα, αλλά εγκλωβίστηκε στο υπέδαφος, «ταξιδεύοντας» για 25 μέτρα μέχρι να γεμίσει το υπόγειο τμήμα της μονάδας.

Ο σπινθήρας και η φονική έκρηξη

Η αντίστροφη μέτρηση για τους 13 εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας έφτασε στο τέλος της όταν το συσσωρευμένο αέριο ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτρικό φορτίο. Οι ειδικοί εστιάζουν πλέον στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε μια αντλία νερού, η οποία φέρεται να προκάλεσε τον σπινθήρα που τίναξε το κτίριο στον αέρα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η διαφυγή του αερίου δεν ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά μια διαδικασία που εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν ακραίες συγκεντρώσεις καυσίμου στο έδαφος.

Ειδικότερα, το επίσημο πόρισμα αναφέρει: «Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.»

Το βάρος της δικογραφίας

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού

Η δικογραφία αναμένεται να εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα με τον πλήρη έλεγχο της πυρασφάλειας του εργοστασίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις που στέρησαν από το προσωπικό τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης.