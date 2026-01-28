Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 28/1 το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας της «Βιολάντας», οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα. Παράλληλα, τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες

Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν μια μακρά λίστα κατηγοριών που περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή

Έκρηξη και εμπρησμό

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η δικογραφία που σχηματίζεται εστιάζει σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν στα Τρίκαλα.

Τρύπιες σωληνώσεις προπανίου εντοπίστηκαν στο υπόγειο της «Βιολάντα»

Η πρώτη αυτοψία των αρχών στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» έδειξε τρύπιες σωληνώσεις προπανίου στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου.

Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες-φωτιά των εργαζομένων, οδήγησε το Πυροσβεστικό Σώμα σε τρεις συλλήψεις, καθώς οι πέντε νεκρές γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας «ζητούν» απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η έκρηξη φαίνεται ότι προήλθε από διαρροή αερίου στο σημείο όπου βρίσκονταν οι σωλήνες μεταφοράς προπανίου, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη γραμμή παραγωγής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.