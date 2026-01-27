Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» προχώρησαν σήμερα, Τρίτη, οι αρχές, καθώς η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης που συγκλόνισε το πανελλήνιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η κίνηση αυτή των διωκτικών αρχών έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στη σοβαρότητα του περιστατικού, που οδήγησε στον τραγικό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Το κατηγορητήριο και οι επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια σειρά από βαριές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

κατά συρροή. Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

και εμπρησμό από αμέλεια. Πρόκληση σωματικών βλαβών στους υπόλοιπους εργαζομένους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στον χώρο και για το αν τηρούνταν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα προστασίας.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στο αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το μοιραίο, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.