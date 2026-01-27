Μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις στιγμές του τρόμου μέσα στο εργοστάσιο της Βιολάντα έφερε στο φως η Γεωργία Σκρέτα, μία από τις εργαζόμενες που κατάφεραν να βγουν ζωντανές από τα ερείπια. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, η διασωθείσα περιέγραψε το απόλυτο σκοτάδι και τον πανικό που επικράτησε αμέσως μετά την έκρηξη, όταν το κτίριο άρχισε να καταρρέει πάνω τους.

«Από πάνω μας ήταν σίδερα»

Η κ. Σκρέτα βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής της σοκολάτας μαζί με μια συνάδελφό της, όταν όλα έγιναν συντρίμμια. «Άκουσα τη φίλη μου να φωνάζει “Γωγώ είσαι καλά;”. Από πάνω μας ήταν σίδερα, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε επάνω. Όταν ανέβηκα επάνω σκάλωσαν τα ρούχα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η φωτιά εξαπλώθηκε με αδιανόητη ταχύτητα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ ο υπεύθυνος της βάρδιας τους έδωσε εντολή να εκκενώσουν άμεσα τον χώρο και να απομακρυνθούν, υπό τον φόβο μιας δεύτερης έκρηξης. Η ίδια εξήγησε πως εκείνη την ώρα επικρατούσε σύγχυση: «Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ ξαφνική η έκρηξη, δεν ξέραμε αν ήταν όνειρο ή πραγματικότητα».

Η απόσταση από τον θάνατο και το προπάνιο

Η διασωθείσα διευκρίνισε πως οι πέντε νεκρές εργαζόμενες βρίσκονταν περίπου 50 με 60 μέτρα μακριά από το δικό της πόστο. Αναφερόμενη στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν το δυστύχημα, τόνισε πως «εκείνη την ημέρα δεν μύριζε τίποτα στο εργοστάσιο, αν μύριζε προπάνιο δεν θα πηγαίναμε στη βάρδια», ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί για το αν υπήρχε οσμή καυσίμου τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε η κ. Σκρέτα, επέλεγε τη νυχτερινή βάρδια για να μπορεί να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά το τραγικό συμβάν, σημείωσε πως ο εργοδότης φερόταν ανθρώπινα στο προσωπικό, θυμίζοντας μάλιστα πως μόλις το προηγούμενο βράδυ το κλίμα ήταν εορταστικό στην κοπή της πίτας της επιχείρησης. Μάλιστα, ανέφερε πως ορισμένοι συνάδελφοί της στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τη μοιραία νύχτα λόγω της κούρασης από το γλέντι της προηγούμενης ημέρας.