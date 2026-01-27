Η έκρηξη στους χώρους του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προηγήθηκε του ξεσπάσματος της πυρκαγιάς, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σε αυτό το στάδιο των ερευνών, η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Εν συνεχεία, από κάποια σπίθα ή κάποια θερμή εστία, ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη, σημειώθηκε η έκρηξη που επί της ουσίας έκοψε το εργοστάσιο στα δύο και προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.

Αυτό σημαίνει ότι απομακρύνεται το ακραίο σενάριο της υψηλής συγκέντρωσης σκόνης άλευρων (άνω των 50 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο), σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο και σε συνεργασία με πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Αθήνα συνεχίζουν τις έρευνες.

Εντωμεταξύ, νέο ηχητικό ντοκουμέντο τη στιγμή της φονικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας «Βιολάντα» έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την μπισκοτοβιομηχανία.

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούγεται ξεκάθαρα:

Εντοπίστηκε το πτώμα της πέμπτης γυναίκας που αγνοούνταν

Νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκε το πέμπτο πτώμα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν το πτώμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα.

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν 5 γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.

Σημειώνεται ότι στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν εκείνη την ημέρα συνολικά 13 άτομα.