Η τεράστια καταστροφή που υπέστη η γνωστή μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης και της φονικής πυρκαγιάς που ακολούθησε αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της επόμενης ημέρας. Το εργοστάσιο ακόμη «καπνίζει» λόγω της φωτιάς που ξέσπασε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε το πέμπτο πτώμα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν το πτώμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα.

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν 5 γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.

Σημειώνεται ότι στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν συνολικά 13 άτομα.

Χθες συγγενείς των θυμάτων έδωσαν δείγματα DNA και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης, για να μπορέσουν στη συνέχεια να παραλάβουν τις σορούς των συγγενών τους.

Πρωτοβουλίες οικονομικής στήριξης των οικογενειών των θυμάτων ανακοίνωσε η εταιρεία «Βιολάντα», εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για τον χαμό των πέντε εργαζομένων της.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ψάχνει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ανάφλεξη, η οποία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.