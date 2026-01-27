Τη σορό και της πέμπτης εργάτριας ανέσυραν το πρωί της Τρίτης, οι Αρχές, καθώς ήταν η μόνη που αγνοούνταν, μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η έκρηξη και η μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε προκάλεσαν τον θάνατο άλλων τεσσάρων γυναικών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στο τι εξετάζουν οι Αρχές: «Ενδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που, εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε δύο άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα, το ένα σε εργοστάσιο ζάχαρης και το άλλο σε εργοστάσιο αλεύρων, που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώνστας επίσης στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως, σήμερα Τρίτη, να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Μέσα σε 8 λεπτά έφτασε η Πυροσβεστική, αλλά ήταν ήδη αργά»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας από την πλευρά του, μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Είχε μεγάλο ωστικό κύμα. Και η φωτιά έπεται της έκρηξης. Σχεδόν έχει αποκλειστεί ενέργεια κακόβουλου χαρακτήρα. Όλα όμως τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Οι πυροσβέστες λένε ότι, επειδή είχε με σύστημα πίεσης δεξαμενές προπανίου απέξω, ειδικό σύστημα πίεσης όπου με αγωγούς τροφοδοτούσαν μέσα τους φούρνους, κάπου στην εσωτερική μεριά του εργοστασίου στους διερχόμενους σωλήνες, ενδεχομένως, υπήρξε διαρροή προπανίου και έγινε το μεγάλο μπαμ. Αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Σε 8 λεπτά έφτασε η Πυροσβεστική, ήταν όμως αργά και υπήρξε εγκλωβισμός στις άτυχες αυτές γυναίκες. Δεν έχω ακούσει ότι δεν λειτουργούσαν τα συστήματα πυρασφάλειας».

«Έγινε μεγάλη έκρηξη και μετά μία μεγάλη “μπάλα” φλόγας»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η κ. Τριανταφυλλιά, που διαμένει πλησίον του εργοστασίου. «Ήμουν πολύ κοντά, γύρω στα 600-700 μέτρα, και τη στιγμή εκείνη ξύπνησα για να πιω νερό. Στο διάστημα που πήγαινα για την κουζίνα άκουσα έναν τόσο εκκωφαντικό θόρυβο, που ήταν σαν βόμβα. Δεν είχα ξανακούσει τέτοιο θόρυβο στη ζωή μου. Δεν πίστευα στην αρχή ότι ήταν κάτι τέτοιο. Πίστεψα ότι έγινε τρακάρισμα και σκοτώθηκε κόσμος. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, είδα ότι έγινε μία μεγάλη έκρηξη και μετά μία μεγάλη “μπάλα” φλόγας να ανεβαίνει», είπε αρχικά.

«Μετά είδα να πετάγονται μεγάλα κομμάτια σαν σανίδες. Μετά από 5-10 λεπτά, πήρε φωτιά. Συγκλονίστηκα και δεν ήξερα τι να κάνω. Ακούσαμε φωνές μετά και είπαμε πως κάποιος είναι εκεί. Η φωτιά όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Δεν μύριζε κάτι περίεργο. Δίπλα έχει Κέντρο Αποκατάστασης και εκεί έχουν σπάσει τα τζάμια. Τραντάχτηκαν και στο σπίτι μου τα τζάμια. Μέχρι και στα Τρίκαλα που είναι 6 χλμ. ακούστηκε ο θόρυβος», συνέχισε η κ. Τριανταφυλλιά.

«Όλα πήγαιναν καλά με το εργοστάσιο, δούλευαν οικογενειακά. Σιγά σιγά μεγάλωσε η επιχείρηση. Δεν ακούγονταν παράπονα για την επιχείρηση. Αν δεν είχαν κοπή πίτας, θα ήταν πιο πολλά άτομα στον χώρο. Δεν γνώριζα κάποιο από τα κορίτσια που σκοτώθηκαν. Θα πήγαινε ο γιος μου ως ελεγκτής ασφαλείας, αλλά τελικά δεν πήγε. Όταν είχε πάρει κάτι μελέτες ο γιος μου, υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να ελέγξει, αλλά δεν είμαι ειδική», υπογράμμισε συμπληρωματικά.

Το χρονικό της φονικής έκρηξης

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά, τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου κατέρρευσε.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν εξιτήριο.

Η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου βρίσκεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλίας. «Συγγενείς των θυμάτων έδωσαν δείγμα DNA και περιμένουμε σήμερα να γίνει αντιστοίχιση με τις σορούς των γυναικών που έχουν βρεθεί», ανέφερε ο Παύλος Σαρόγλου.