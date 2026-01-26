Στη δημοσιότητα έρχονται δύο βίντεο που καταγράφουν την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος, που έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα, σήμανε την τραγωδία για πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Το βίντεο του trikalaopinion.gr, είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η ΕΡΤ, το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια

Άλλο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος της έκρηξης από άλλη οπτική γωνία: