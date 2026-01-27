Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων αλλά και ολόκληρη η χώρα με τη φρικτή τραγωδία που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών.

Οι σοροί των θυμάτων ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης σκεπής, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σώθηκαν, επειδή βρίσκονταν σε διάλειμμα εκτός του κτιρίου ή κοντά στις εξόδους.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ακούστηκε σε απόσταση έως και 8 χιλιομέτρων, προκαλώντας κατάρρευση τμήματος του εργοστασίου. Το υπόγειο, όπου βρίσκονταν οι φούρνοι και η παραγωγή μπισκότων και δημητριακών, παραδόθηκε στις φλόγες.

Από το γλέντι στον θρήνο

Λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, οι εργαζόμενοι της εταιρείας διασκέδαζαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μάλιστα, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας, ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12 από 30 που θα ήταν κανονικά στη νυχτερινή βάρδια.

Η ΕΡΤ1 δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση του εργοστασίου «Βιολάντα» το βράδυ της Κυριακής.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Το πρώτο επιβεβαιωμένο θύμα ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη από το Γαρδίκι Τρικάλων. Μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Το δεύτερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, η οποία καταγόταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη. Είχε επιλέξει να εργάζεται νύχτα, για να είναι τα πρωινά με τη 13χρονη κόρη της.

Η τρίτη νεκρή εργάτρια είναι η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η τέταρτη νεκρή εργάτρια είναι η Αναστασία Νάσιου. Η Αναστασία ζούσε και εργαζόταν χρόνια στη Γερμανία, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να επιστρέψει στο χωριό της στα Τρίκαλα.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανασύρθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητούνταν από χθες. Είναι η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι στο εργοστάσιο επιχείρησαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ συνέδραμαν ομάδες της ΕΜΑΚ και drones για την ασφάλεια και την κατάσβεση της φωτιάς. Η αναγνώριση των θυμάτων ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απανθράκωσης και πραγματοποιήθηκε με ανάλυση DNA από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια της έκρηξης είναι διαρροή υγραερίου εντός των εγκαταστάσεων, που δημιούργησε εκρηκτικό μείγμα στην περιοχή των φούρνων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα ακολουθήσει πραγματογνωμοσύνη για την ακριβή διαπίστωση των αιτιών.