Πριν από έναν χρόνο είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου ζούσε από το 1989 η Αναστασία Νάσιου, η μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους μετά τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η Αναστασία ήταν μητέρα τριών αγοριών και δούλευε στο εργοστάσιο μόνο τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς ήθελε τα τελευταία ένσημά της, προκειμένου να βγει στη σύνταξη.

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα, τον πατέρα, τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα, γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει το χωριό, τις δουλειές, τους γονείς, τα παιδιά της», είπε για την Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη.

Όπως είπε στην ΕΡΤ1 η ίδια, «έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη».