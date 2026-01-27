Για τη 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», μίλησε ο σύζυγός της, ο οποίος με λυγμούς είπε πως η γυναίκα του «ήταν μια αγωνίστρια της ζωής».

«Δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες τώρα, θέλω να μιλήσω μόνο για τη γυναίκα μου που ήταν μια αξιόλογη σύζυγος και μητέρα, ήταν αγωνίστρια της ζωής», είπε μιλώντας στο Star. Στη συνέχεια με τρεμάμενη φωνή έκανε λόγο για μεροκάματο του τρόμου.

«Πήγαν τζάμπα οι γυναίκες, πήγαν για μεροκάματο και αποδείχτηκε το μεροκάματο του τρόμου. Τα φώτα θα σβήσουν και τα παιδιά θα ψάχνουν να βρούνε τις μαμάδες τους, δεν θα ξαναφωνάξουν μαμά», είπε κλαίγοντας και έκανε έκκληση να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας.

Μιλώντας για τα παιδιά του είπε «έχω δύο ψυχούλες, πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα, αν μπορούσα, θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω», κατέληξε ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Συγχωριανός με τη Βάσω ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρα, Ηλίας Κουκουτσέλος, ο οποίος όπως είπε ήταν φίλος και συμμαθητής της 42χρονης για 12 χρόνια στο σχολείο, αποκάλυψε πως ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας καταγόταν από το ίδιο χωριό.

Όπως είπε ο ίδιος, «η Βάσω είχε δύο παιδάκια 3 και 5 ετών και δούλευε νύχτα, για να μπορεί να είναι μαζί τους την ημέρα». Μάλιστα, η 42χρονη είχε κομμωτήριο στην περιοχή, αλλά το έκλεισε πριν από μερικά χρόνια προκειμένου να εργαστεί στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

«Ξέρω ότι ήταν ευχαριστημένη η Βάσω από τη δουλειά της. Ο κ. Κώστας έχει κι αυτός καταγωγή από το χωριό μας, οι εργαζόμενοι λένε πως ήταν καλός εργοδότης. Βοηθούσε κόσμο στα Τρίκαλα», είπε επίσης ο ίδιος.

Τέλος, ο πρόεδρος του χωριού έδωσε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 42χρονης και ευχήθηκε η πολιτεία να φροντίσει τα δύο μικρά παιδιά της που έχασαν τόσο νωρίς τη μητέρα τους.