Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η μητέρα της 45χρονης, που επίσης εργάζεται στην εταιρεία, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως «τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα».

Επιπλέον, η μητέρα της 45χρονης μιλώντας στο Star δήλωσε «28 χρόνια δούλευα εκεί, 14 χρόνια είχε η Ελένη μου. Δουλεύαμε τόσα χρόνια μαζί. Ήθελα εγώ να αφήσω τα κόκαλά μου στη Βιολάντα, όχι να θάψω την κόρη μου. Ανατινάχτηκε το παιδί μου».

«Δούλευε συνέχεια νύχτα, για να είναι το πρωί στο παιδί της. Το εγγονάκι μου είναι 14 ετών. Δούλευα συνέχεια κι έλεγα “εγώ, εγώ να πεθάνω εκεί μέσα”. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ, έχασα και τον σύζυγό μου το 2019 και με στήριζαν τα κορίτσια μου. Η κόρη μου ήταν ένας άγγελος, καλοσυνάτη, βοηθούσε με τα πάντα, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Τους έλεγα, αλλά δεν έκαναν κάτι, το κτήριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια», πρόσθεσε.

«Πριν γίνει το μπαμ, φλεγόταν για 20 λεπτά το εργοστάσιο»

Εκτός της μητέρας, όμως, για την Ελένη Κατσαρού που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», μίλησε και η αδερφή της, αναφέροντας πως «δούλευε για την οικογένειά της, το παιδί της, για να μπορεί να στηρίξει με ό,τι μπορούσε. Δούλευε εκεί 15 χρόνια και προσπαθούσε να συνεισφέρει στο σπίτι της. Τελείωσε η κοπή της πίτας, διασκέδασαν όλοι μαζί και μετά, έπρεπε να πάει κάποια στιγμή για δουλειά. Κατά τις 04:00, έμαθα ότι έγινε ένα μπαμ και πριν γίνει το μπαμ, φλεγόταν για 20 λεπτά εσωτερικά το εργοστάσιο, ο χώρος παραγωγής. Μετά, έγινε το «μπαμ» και όλα κάηκαν.

Προφανώς υπήρξε κάποια διαρροή αερίου, γιατί σε κάποιους χώρους μύριζε αέριο αλλά οι υπεύθυνοι δεν το διόρθωσαν. Το αμέλησαν; Δεν μπορούσαν να το φτιάξουν; Ως αποτέλεσμα, έμεινε όπως είναι. Δούλευαν με πολύ λίγα άτομα, είμαι θυμωμένη γιατί χάθηκε άδικα η αδελφή μου. Θα μπορούσαν να δουλεύουν καλύτερα, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να είναι ένας ασφαλής χώρος εργασίας. Ποιος θα αναπληρώσει την αδελφή μου;».