Στον ανακριτή οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» μαζί με δύο υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, μετά την φονική έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, εργαζόμενες στη νυχτερινή βάρδια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η έκρηξη φαίνεται ότι προήλθε από διαρροή αερίου στο σημείο όπου βρίσκονταν οι σωλήνες μεταφοράς προπανίου, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη γραμμή παραγωγής.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής, σε συνεργασία με πραγματογνώμονες και ειδική ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, χρειάστηκε να ανοίξουν το έδαφος γύρω από τους διαβρωμένους σωλήνες για να εξετάσουν τη διαδρομή του αερίου από τη δεξαμενή προς την παραγωγική μονάδα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συσσώρευση μεγάλου όγκου προπανίου σε συνδυασμό με σπινθήρα προκάλεσε τη φονική έκρηξη, η οποία κατέληξε στον θάνατο των πέντε εργαζομένων, αφήνοντας πίσω της σοβαρές καταστροφές στην εγκατάσταση.

Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιδίου μέσου, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και δύο ακόμα στελέχη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι οι εξής:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο, προκαλώντας κατάρρευση του ισογείου όπου βρισκόταν η γραμμή παραγωγής με τους φούρνους. Σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας, το ισόγειο κατέρρευσε, έφτασε στο υπόγειο με τις εργαζόμενες να σκοτώνονται ακαριαία. Κάποιες εργαζόμενες απανθρακώθηκαν, ενώ άλλες διαμελίστηκαν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.