Μια εφιαλτική εικόνα για τα αίτια της καταστροφής στη μονάδα της Βιολάντα συνθέτει η επίσημη έρευνα, αποκαλύπτοντας πως η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει μήνες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της 26ης Ιανουαρίου. Η Πυροσβεστική εστιάζει πλέον σε μια πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία μετέτρεψε τα θεμέλια του εργοστασίου σε μια αόρατη αποθήκη εκρηκτικών.

Η «αόρατη» διαδρομή του αερίου

Οι ανακριτές της ΔΑΕΕ, βρισκόμενοι μπροστά σε ένα τοπίο ολικής καταστροφής, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν μια ιδιότυπη μέθοδο έρευνας. Ξεκινώντας από τις εξωτερικές δεξαμενές που έμειναν άθικτες, άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της τροφοδοσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι σωληνώσεις που μετέφεραν το καύσιμο ήταν υπογειοποιημένες σε βάθος 60 εκατοστών, περνώντας κάτω από την άσφαλτο και μέσα από το σκυρόδεμα των τοίχων του υπογείου. Με τη χρήση αζώτου και ειδικών ανιχνευτών, το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εντόπισε το σημείο μηδέν: μια διάτρηση στον σωλήνα μέσα στο ίδιο το τοιχίο.

Το προπάνιο διέφευγε στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα και, λόγω του βάρους του, δεν εκτονωνόταν, αλλά «ταξίδευε» υπογείως για 25 μέτρα μέχρι να εγκλωβιστεί στο υπόγειο τμήμα της εγκατάστασης.

Ο μοιραίος σπινθήρας στην αντλία

Η τραγωδία πυροδοτήθηκε τη στιγμή που το συσσωρευμένο αέριο συνάντησε έναν σπινθήρα. Οι ειδικοί της σήμανσης και της Πυροσβεστικής εστιάζουν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα σε μια αντλία νερού. Η επαφή του καυσίμου με το ηλεκτρικό φορτίο προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη, η οποία ισοπέδωσε το κτίριο πριν προλάβουν οι 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη που τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν ακραίες συγκεντρώσεις προπανίου στο υπέδαφος, επιβεβαιώνοντας πως το πρόβλημα προϋπήρχε για πολύ καιρό.

Βαρύ κατηγορητήριο και τρεις συλλήψεις

Η ολοκλήρωση της αυτοψίας και η χαρτογράφηση της σκηνής οδήγησαν ήδη στις πρώτες ποινικές συνέπειες. Τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Τρικάλων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή (για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους).

κατά συρροή (για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους). Πρόκληση εμπρησμού και έκρηξης.

Βαριές σωματικές βλάβες.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται η τελική τεχνική έκθεση που θα εξηγεί γιατί τα συστήματα ασφαλείας δεν «διάβασαν» την πολύμηνη διαρροή πριν αυτή οδηγήσει στο μοιραίο συμβάν.