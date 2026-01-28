Σε επίσημη ενημέρωση προχωρά η Πυροσβεστική, αναφορικά με την εξέλιξη των ερευνών και τα κρίσιμα ευρήματα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, θα παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις διάσωσης, την έρευνα πεδίου και τις εξειδικευμένες αυτοψίες.

Τι θα παρουσιαστεί στην ενημέρωση

Η συνέντευξη τύπου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις για την υπόθεση:

3D Γράφημα: Οι ανακριτικές υπηρεσίες της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) θα παρουσιάσουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση των ευρημάτων.



Οι ανακριτικές υπηρεσίες της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) θα παρουσιάσουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση των ευρημάτων. Τεχνική Διερεύνηση: Ανάλυση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη, βασισμένη στα πορίσματα της τεχνικής εξέτασης.



Ανάλυση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη, βασισμένη στα πορίσματα της τεχνικής εξέτασης. Πορεία Ερευνών: Ανασκόπηση των στοιχείων που προέκυψαν από τις διαδοχικές αυτοψίες στον χώρο του εργοστασίου.

Ως αποτέλεσμα της διαρροής προπανίου από υπογειοποιημένο σωλήνα φαίνεται πως προκλήθηκε η φονική έκρηξη στη Βιολάντα. Οι άνδρες της ΔΑΕΕ κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο της διαρροής μέσα στο σκυρόδεμα του υπογείου, διαπιστώνοντας φθορά (διάτρηση) που πιθανότατα προϋπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το αέριο ήρθε σε επαφή με σπινθήρα που προήλθε από την αντλία νερού, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε τις εγκαταστάσεις.