Ανακοινώσεις εντός της ημέρας αναμένονται από το Πυροσβεστικό Σώμα για τη φονική έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς υπάρχουν σημαντικά ευρήματα από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε διαρροή προπανίου από σπασμένο σωλήνα που έχει υπογειοποιηθεί, με το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ να έχει εντοπίσει και το σημείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι της πυρκαγιάς προηγήθηκε έκρηξη, η οποία προήλθε από σπινθήρα, με τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος να εστιάζουν στην αντλία νερού.

Λόγω της ολικής καταστροφής των εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων μεταφοράς αερίου στο εργοστάσιο, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών, η έρευνα ξεκίνησε αντίστροφα και συγκεκριμένα από τις άθικτες δεξαμενές αερίου που βρίσκονταν εξωτερικά. Εκεί οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος διαπίστωσαν ότι οι σωληνώσεις που έφευγαν από τις δεξαμενές περνούσαν ένα μέτρο κάτω από το έδαφος και κατέληγαν στους τοίχους του υπόγειου -μέσα από τα δομικά υλικά και το σκυρόδεμα. Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έσκαψε το σκυρόδεμα και εντόπισε διάτρηση σωληνώσεων μέσα στο τοιχίο, κάτι που πρέπει να είχε γίνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εντωμεταξύ, στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες, στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα.

Εις βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στον χώρο του εργοστασίου.

Παράλληλα, τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, μύριζε αέριο στον χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες και είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα τη φρικτή τραγωδία. Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία εργάζεται και εκείνη στο εργοστάσιο, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως «τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα».