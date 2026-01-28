Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα.

Εις βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Παράλληλα, τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, μύριζε αέριο στον χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες και είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα τη φρικτή τραγωδία. Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία εργάζεται και εκείνη στο εργοστάσιο, αποκάλυψε πως δεν γινόταν καμία συντήρηση στα μηχανήματα, ενώ κατήγγειλε πως «τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα».

«Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο»

Η αδερφή της 45χρονης, ανέφερε επίσης πως «ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε» και «το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το “μπαμ”». «Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανέναν μήνα μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε», κατήγγειλε.

Η αδερφή της εργαζόταν τη νύχτα «γιατί βολευόταν γιατί είχε ένα παιδάκι και ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να ασχολείται με το παιδί της». Το παιδί «είναι ακόμα σε σοκ, όσο να είναι, έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αλλά είναι και ένα παιδί, δεν είναι ενήλικας».

«Το προπάνιο μυρίζει», λέει πραγματογνώμονας

Ο πραγματογνώμονας Γιώργος Περιβολιώτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η αρχική έναρξη της πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια είπε πως σε χώρους που υπάρχει παρουσία αερίου, οφείλουν οι εταιρείες να έχουν ηλεκτρικές συσκευές αντιεκρηκτικού τύπου, ενώ όπως δήλωσε ο ίδιος «όσα συστήματα ασφαλείας και να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις, πρέπει να ελέγχονται».

Τέλος, απαντώντας για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για διαρροή προπανίου είπε πως «έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν και τα γκαζάκια που χρησιμοποιούμε στο σπίτι».