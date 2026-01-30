Νέο βίντεο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας δείχνει να σημειώνονται δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» το μοιραίο βράδυ.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα trikalaola.gr και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, πρώτα εκδηλώνεται μία έκρηξη και μετά από έξι δευτερόλεπτα ακολουθεί μια μικρότερη, που οδηγεί σε παρατεταμένη ανάφλεξη, με αποτέλεσμα όλο το εργοστάσιο να τυλιχτεί στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

Πού επικεντρώνεται η έρευνα

Διευρυμένη εντολή από την εισαγγελέα Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα, έλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Ειδικότερα, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση χθες και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης. Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στη διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και

Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνας, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και την εξαγωγή από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι τον χώρο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας. Οι σωληνώσεις θα σταλούν στα εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο της διάτρησης και ποιες αιτίες μπορεί να την έχουν προκαλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δήλωσε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ασφαλτόστρωση στο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο από τα βάρη των φορτηγών που περνούσαν να επηρεάστηκαν οι σωλήνες που περνούσαν υπόγεια σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Για το σενάριο αυτό θα αποφανθούν τα εργαστήρια, όπως και αν υπήρξε κάποια διάβρωση ή αστοχία στις συνδέσεις.

Επίσης, θα ληφθεί χώμα και άλλο υλικό από τον τόπο της διαρροής και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους να πιστοποιηθεί και επισήμως η ποσότητα του προπανίου που είχε διαρρεύσει. Αυτό, όπως λένε αρμόδια στελέχη, είναι τυπικό, αφού τα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν «χτύπησαν κόκκινο», που σημαίνει ότι η διαρροή ήταν πολύ μεγάλη.

Προς το παρόν, λόγω επικινδυνότητας ακόμα από το προπάνιο που έχει διαρρεύσει, έχουν παγώσει οι εργασίες και θα ξεκινήσουν πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, ενώ απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε την περιοχή χωρίς άδεια εισαγγελέα.