Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει λάθη στις δεξαμενές προπανίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» ήδη από το 2020, ενώ το υπόγειο δεν είχε δηλωθεί ποτέ.

Πιο αναλυτικά, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται, ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ωστόσο ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις. Επιπλέον, η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο «Βιολάντα», διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο»

Για πρώτη φορά μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας αποκαλύπτει ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν ήταν δηλωμένο στις πρόσφατες μελέτες του κτιρίου.

«Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο, οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της Πολεοδομίας. Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες επτά άδειες, δηλαδή στο σύνολο 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο», δήλωσε ο κ. Καταβούτας.