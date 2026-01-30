Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τα όσα είχαν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και φαίνεται να οδήγησαν στο τραγικό εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Τα τρία θύματα κηδεύτηκαν χτες, Πέμπτη, με τους συγγενείς και τους φίλους τους να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Σήμερα Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Οι σωληνώσεις προπανίου και η διαρροή

Όπως διαπιστώθηκε μετά από τις πρώτες πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις οι οποίες μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή.

Παράλληλα, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Αυτό που εξετάζεται, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5.000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Την ίδια στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.