Ράγισαν καρδιές στις κηδείες των εργατριών που σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο της «Βιολάντα», με τους συγγενείς τους να τονίζουν ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη τους και ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου τελέστηκε η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα, με τον γιο της να αναφέρει στον επικήδειο:

«Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε. Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της, των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει, γιατί ζει μέσα μας.

Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα.

Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη.

(…)

Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή, αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα, ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλον.

Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι, μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν, γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή».

«Δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε»

Σε βαρύ κλίμα τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που έχασε τη ζωή της στο φρικτό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε τη 47χρονη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Ο γιος, Άγγελος, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα, με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να φύγει στα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτή τη μοίρα και στέρησαν αυτό που αξίζαμε. Η μητέρα μου ήταν τα πάντα για εμένα, ήταν το στήριγμά μου. Καθημερινά μιλούσαμε πολλές φορές, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Μου στέρησαν αυτό το κομμάτι του εαυτού μου.

Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και τους υπευθύνους. Δεν ήταν οι κατάλληλοι να διευθύνουν επιχείρηση. Εκεί πέρα επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση πολύ, πρόνοια καμία για τους εργαζόμενους. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να ζήσουμε. Έλεγα να παραιτηθεί και μου έλεγε “εσείς τι θα κάνετε;”».

Θρήνος στα Τρίκαλα

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη, Αναστασία Νάσιου, έγινε στο Γριζάνο Τρικάλων, με συγγενείς και φίλους να λένε το τελευταίο αντίο.

Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης, Ελένης Κατσαρού, στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 η κηδεία της 42χρονης, Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου της «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι πεντε νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις του αερίου. «Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.