Συγκλονιστικός ήταν ο νεαρός Άγγελος, το ένα από τα τρία παιδιά της Σταυρούλας Μπουκουβάλα που σκοτώθηκε στην έκρηξη του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Συγκρατώντας τα δάκρυά του, μίλησε στο Live News λίγο μετά την κηδεία της μητέρας του και τόνισε πως την στερείται εξαιτίας κάποιων που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας.

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα, με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να φύγει στα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτή τη μοίρα και στέρησαν αυτό που αξίζαμε. Η μητέρα μου ήταν τα πάντα για εμένα, ήταν το στήριγμά μου. Καθημερινά μιλούσαμε πολλές φορές, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Μου στέρησαν αυτό το κομμάτι του εαυτού μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και τους υπευθύνους. Δεν ήταν οι κατάλληλοι να διευθύνουν επιχείρηση. Εκεί πέρα επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση πολύ, πρόνοια καμία για τους εργαζόμενους. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να ζήσουμε. Έλεγα να παραιτηθεί και μου έλεγε “εσείς τι θα κάνετε;”», δήλωσε στη συνέχεια με τρεμάμενη φωνή.

«Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι σοβαροφανείς, τα πρότυπα, αποδείχθηκαν εν τέλει τριτοκοσμικά, δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε», είπε στην εκπομπή του Mega.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία

Σε βαρύ κλίμα τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, που έχασε τη ζωή της στο φρικτό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε τη 47χρονη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου της «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι πέντε νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις του αερίου. «Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.