Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε η 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα που έχασε τη ζωή της στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Η γυναίκα αφήνει πίσω τρία παιδιά, με τον δήμαρχο Παλαμά, Σωκράτη Δασκαλόπουλο, να προχωρά σε σχετικές δηλώσεις, καθώς γνωρίζονταν.

«Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό. Τόσο απροσδόκητα να κόβεται το νήμα της ζωής μιας μητέρας, μιλάμε για τρία παιδιά και τις υπόλοιπες. Ήταν πέντε άτομα», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Η ουσία είναι ότι εδώ χάθηκε μια ζωή, όχι μόνο για το συγκεκριμένο χωριό, αλλά για όλο τον Δήμο μας», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η 47χρονη αφήνει πίσω της τρία παιδιά, που θα κληθεί να μεγαλώσει μόνος ο πατέρας τους, κάτι που εύχεται να μην αντιμετωπίσει καμία οικογένεια.

«Αφήνει τρία παιδιά πίσω της. Το μεγαλύτερο σπουδάζει και το μικρότερο πάει ακόμα σχολείο, στο Λύκειο. Καταλαβαίνετε τώρα, ένας πατέρας μόνος, πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσοι έχουν οικογένεια, μπορούν να το βιώσουν αυτό. Κανένας ποτέ να μην πει στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων», δήλωσε ο Σωκράτης Δασκαλόπουλος.